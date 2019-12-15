بالصور.. تكريم نجوم الفن بمهرجان إيجي فاشون

كرَّمت إدارة مهرجان إيجي فاشون الدورة الخامسة برئاسة الأستاذ أحمد العزبي بعض من نجوم الفن و الإعلام ومصممي الأزياء بأحد فنادق القاهرة.



وسلَّم رئيس المهرجان أحمد العزبي درع التكريم لنجوم الفن، المخرج القدير مجدى أبو عميرة،المخرج محمد حمدي، الملحن محمد رحيم ، مدربة الأسود أنوسة كوتة،

المطرب مجد القاسم ،الفنانة إنجي شرف، الفنانة مني ممدوح، الفنان شريف باهر ، المطرب أحمد جوهر ، نجمة أراب أيدول هبة يوسف، الفنانة ياسمين رحمي، الفنانة بسنت النبراوي، الفنانة نور السيد، الفنانة إيناس النجار، الفنانةسوار، الفنانة ندى بهجت، والمطربة نجوان ،الإعلامية هدير صديق، الطفلة جنا محمد، الموديل مصطفي نوفل، مصممة الأزياء خلود سليمان، خبيرة التجميل مورا عمرو، الاستيلست والبلوجر فاشون لطيفة بكرى ومصمم الأزياء محمد شهبندر، ومصمم الأزياء عمرو البنا.

جدير بالذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب قدمت حفل الافتتاح والإعلامية ميار الببلاوي، وقدم الإعلامي كريم أسامة حفل الختام، و الإعلامية هبة السيسي .







