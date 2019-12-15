شاهد.. هاني رمزي ينعي الراحل حسن عفيفي بهذه الكلمات

نعى الفنان هاني رمزي، مصمم الرقصات الفنان حسن عفيفي، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، حيث لفظ أخر أنفاسه بأحد المستشفيات.
نشر رمزي صورة للمبدع الراحل عبر
جدير بالذكر أنه سوف يتم تشييع جثمان الفنان الراحل حسن عفيفي من مسجد السيدة نفيسة، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر .
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