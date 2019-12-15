شاهد.. هاني رمزي ينعي الراحل حسن عفيفي بهذه الكلمات

نعى الفنان هاني رمزي، مصمم الرقصات الفنان حسن عفيفي، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، حيث لفظ أخر أنفاسه بأحد المستشفيات.

نشر رمزي صورة للمبدع الراحل عبر

حسابه بموقع "تويتر"، وعلَّق قائلًا:"رحم الله الفنان الكبير حسن عفيفى أحد أكبر وأعظم مصممى الاستعراضات فى العالم العربى وداعاً للقلب الطيب وداعاً يا جارى العزيز ياعشرة العمر يامن وقفت معى وساندتنى كثيراً ستظل دائمًا ذكراك عطرة فى قلوبنا".جدير بالذكر أنه سوف يتم تشييع جثمان الفنان الراحل حسن عفيفي من مسجد السيدة نفيسة، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر .