هاني مصطفى يُحيي حفلًا غنائيًّا جديدًا بساقية الصاوي

يستعد المطرب الشاب هانى مصطفى لإحياء حفل غنائي جديد بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك مساء يوم الخميس المقبل 19 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً بقاعة الحكمة. الثامنة مساءً بقاعة الحكمة. يذكر أن هانى مصطفى، أو هانى ماست، مطرب وكاتب أغانٍ وموسيقىي من مصر، تشمل موسيقاه عناصر من موسيقى الإيندى والتيرناتيف والـWorld music. كان هانى جزءًا لا يتجزأ من مشهد الموسيقى المحلى فيما يتعلق بمساهمته فى تطور حركة الأندر جراوند فى مصر. مصر، تشمل موسيقاه عناصر من موسيقى الإيندى والتيرناتيف والـWorld music. كان هانى جزءًا لا يتجزأ من مشهد الموسيقى المحلى فيما يتعلق بمساهمته فى تطور حركة الأندر جراوند فى مصر.

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