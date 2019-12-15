بعد غياب .. أيامنا الحلوة تعود مجددًا على مسرح ساقية الصاوي

تعود فرقة أيامنا الحلوة بعد أكثر من عام غياب مجددًا لإحياء حفل غنائي على مسرح ساقية الصاوي، وذلك يوم الجمعة 20 من ديسمبر بقاعة النهر الساعة الثامنة

مساءً.

ويشار إلى أن تقدم الفرقة مجموعة من أغنيات الزمن الجميل، وذلك بالإضافة إلى المونولوجات والاسكتشات القديمة.

"هدفنا إعادة زمن الفنّ الجميل"،

هذا هو شعار فرقة "أيامنا الحلوة" التي تأسست وخرجت للنور عام 2003 علي يد المايسترو محمد عثمان الذي تبنّى فكرة إعادة كلّ ما هو جميل في الفنّ الألفيةَ الثالثة، وقرر أن يضمّ شخصيّات مؤمنة بفرقته مثله.