شاهد.. محمد صبحي ناعيًا حسن عفيفي: ستظل في قلبي

نعى الفنان محمد صبحي، ببالغ الحزن و الأسى، صديقه الراحل الفنان حسن عفيفي مصمم الاستعراضات، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتب صبحي ناعيًا الفنان الراحل قائلًا: "فقدت اليوم صديقي ورفيق رحلتي الفنية الفنان

ومصمم الاستعراضات أيقونة فرقة رضا حسن عفيفي.. كنت إنسانا رائعاً طيباً معاوناً لكل من حولك .. كنت بالنسبة لي أخي الحبيب .. ومعاونا في معظم أعمالي الفنية".

وتابع: "رحلت اليوم وستظل في قلوب جمهورك بتاريخك

الحافل المشرف .. وستظل في قلبي يا حبيبي حسنولا كما كنت أناديك .. عزائي لصديقة عمري زوجتك الفنانة هناء الشوربجي وأحبائي أبناؤك هشام وياسمين وكل الأسرة .. ودعواتي لهم ولنا بالصبر والسلوان".

يذكر أن الفنان حسن عفيفى، صمم الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحى، إلي جانب تصميمه رقصات فوازير نيللى وسمير غانم مع المخرج فهمى عبدالحميد .