تقلا شمعون وفادي إبراهيم ثنائية رائعة في "عروس بيروت"

ميرنا وليد - بيروت - تتواصل حلقات مسلسل "​عروس بيروت​"، وفيها الكثير من الأحداث والمشاهد التي تترك الكثير من الإنطباعات المميزة لدى المشاهدين، ومن بين نقاط القوة في العمل تبدو ثنائية الممثلة اللبنانية ​تقلا شمعون​ مع الممثل اللبناني ​فادي إبراهيم​ والتي تتبلور مساحتها بشكل كبير في الحلقات الحالية، مميزة جداً، من حيث الأداء العالي للنجمين.

هذه الثنائية تتألق من جديد في "عروس بيروت" بعد نجاحها بشكل كبير في مسلسل "ثورة الفلاحين"، ولفتت الأنظار آنذاك بشكل كبير.

تقلا شمعون وفادي إبراهيم قامتان كبيرتان من لبنان نفتخر بهما، وننافس بهما اليوم عربياً من خلال "عروس بيروت"، وهما بالفعل الصورة الحقيقية للدراما اللبنانية.

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