ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" بشكل خاص وحصري أن الفنانة ​صفاء سلطان​ تتحضر للبدء في مشروع غنائي جديد يجمعها مع شقيقها ​سلطان سلطان​ في ثاني عمل غنائي مشترك بينهما بعد غناء شارة مسلسل "وهم" عام 2018.

ووفقاً للمعلومات التي وصلتنا حصرياً فإن الأغنية مخصصة للعاصمة السورية دمشق، وهي من كلمات وألحان خالد حيدر وسيتم تسجيلها في استديوهات جوزيف بدمشق، بينما سيتولى إخراج الكليب المخرج وائل بيرقدار بمشاركة صفاء وشقيقها سلطان وابنة شقيقها الصغيرة التي تحمل اسمها.

وتعد هذه الأغنية الرابعة لصفاء بعد ثلاث أغنيات قدمتها في أوقات سابقة وهي "ما هو عاشق" و"أنا القدس" و"سوريا العز".

ويشار إلى أن صفاء سلطان تتحضر لأداء دور البطولة في عملين، الأول "سوق النسوان" مع المخرج مؤمن الملا في دمشق، والثاني "حرملك 2" مع المخرج تامر إسحق في أبو ظبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص–صفاء سلطان وشقيقها في مشروع غنائي جديد...و"الفن" يكشف التفاصيلخاص الفن- ماري تيريز معلوف تكشف سرّ عن علاقتها بظافر العابدين في عروس بيروتخاص الفن- شيري عادل ترفض العودة للتمثيل منذ زواجها.. وتخرج من "طلعت حرب 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.