ابنة عامر منيب تثير الجدل بصورة وهي تحتضن نجل أصالة

شارك نجل الفنانة أصالة خالد الذهبي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستقرام، بصورة جديدة جمعته بمريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب.

علق خالد على الصورة قائلاً: «أنا فخور بك أختي، معندكيش أي فكرة أنت مصدر إلهام لنا جميعاً»، أثارت هذه الصورة جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل عدد من متابعيهما عن طبيعة العلاقة بينهما.

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يشار إلى أن مريم طرحت خلال الأيام القليلة الماضية أغنية «عامل إيه في حياتك»؛ لتحيي ذكرى والدها التي كانت في نهاية نوفمبر الماضي، والأغنية كانت عبارة عن دويتو بينها وبين والدها من خلال أغنيته الشهيرة «عامل إيه في حياتك»، وكانت كلمات الأغنية عبارة عن حوار تخيلي بين الأب وابنته.

مريم عامر منيب، تعيد طرح أغنية عامل إيه في حياتك لوالدها

أغنية «عامل إيه في حياتك»، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج خالد الشوربجي، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً فور طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، ووصلت نسبة المشاهدة إلى 4 مليون؛ لتتفوق بذلك على نجوم الصف الأول.

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يذكر أن عامر منيب كان قد فارق عالمنا منذ 8 سنوات، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، وتم نقله إلى واحد من مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، وكان الكثير من أصدقائه يتمنون وجمهوره أن يتعافى ليعود للفن من جديد، لكنه توفي بعد دخوله المستشفى، بعد أشهر قليلة عن عمر يناهز 48 عاماً.

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قدم عامر منيب خلال مشواره الفني عدداً من الأغاني المميزة، أبرزها: راح فين الغرام، وشوق وحنين، وأيام وليالي، وأول حب، وبغنيلك، ويا قلبي تاني، وفيك حاجة، وغيرها.