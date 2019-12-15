إليسا في حفل اوبرا مصر: تعافيت كليا من السرطان

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلا في مصر، بدعوة من جامعة العلوم والتكنولوجيا، حيث أعربت عن سعادتها بالغناء أمام الجمهور المصري، وقالت مخاطبة جمهورها: "مع احترامي لكل الشعوب هذا بلدي الثاني .

وطمأنت إليسا جمهورها على صحتها مؤكدة شفاءها من مرض سرطان الثدي قائلة: "الحمد لله أنا بخير وسعيدة وسأتواجد الفترة المقبلة بشكل أكبر على الساحة الفنية".

حفل إليسا الذي نظمته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على مسرح الأوبرا الخاص حضره عدد كبير من الفنانين والاكاديميين وفى مقدمتهم خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والإعلامي محمد فودة والنجمة إيمان العاصي، والنجمة دينا فؤاد والإعلامية بوسي شلبي.

وعلى هامش الحفل أعلنت إليسا أنها تواصل تحضيرات ألبومها الجديد الذي ستطرحه في عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقية مصرية..

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وبدأت إليسا حفلها بأغنية "شمس الحرية"، وقدمت خلال ساعتين متواصلتين، عددا من الأغنيات التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى منها "إلى كل اللى بيحبوني"، "وحشتوني"، "لو في"، "كرمالك"، "سهرنا يا ليل"، "يا مرايتي"، "أسعد واحدة".

