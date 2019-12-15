دينا الشربيني تؤجل زي الشمس وتخوض ماراثون دراما رمضان 2020 بمسلسل جديد

بعد أن كان مقررا أن تقدم الفنانة ديننا الشربيني الموسم الثاني من مسلسل "زي الشمس" في رمضان ٢٠٢٠، استقرت مع الكاتب تامر حبيب، على تقديم مسلسل جديد بعنوان "لعبة النسيان" مقتبس عن فورمات أجنبي أيضا.



ومن المقرر اختيار أبطال المسلسل ومخرج العمل والبدء في تصويره عقب الانتهاء من كتابة الحلقات الخمس الأولى، تمهيدا لعرضه في موسم دراما رمضان 2020 على شبكة قنوات MBC.

دينا الشربيني غيرت رأيها بخصوص ما ستقدمه في رمضان المقبل، اذ انها تحمست أولا لتقديم ملحمة "شفيقة ومتولى" بعمل درامي في مارثون دراما رمضان 2020 وتم تكليف تامر حبيب بكتابة السيناريو مع ورشة عمل، ولكنها تراجعت فجأة عن المشروع وقيل إنها تلقت تحذيرا من مقارنة لن تكون في صالحها بينها وبين النجمة الراحلة سعاد حسني التي قدمت نفس الشخصية في فيلم شهير أمام النجم الراحل أحمد زكي.

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وعادت بعدها دينا الشربيني للكلام عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل "زي الشمس"، وتم تكليف حبيب أيضا بكتابة العمل بدلا من مؤلفة الجزء الأول مريم نعوم، ولكن صادف المشروع "فتورا" لدى أبطال الجزء الأول ومنهم أحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وأعلن بعضهم التعاقد بالفعل على بطولة مسلسلات أخرى بنفس الموسم.



وأخيرا تم الاستقرار على سيناريو "لعبة النسيان" ولم يتم الاتفاق حتى اللحظة على اسم المخرج، ولا الأبطال المشاركين في المسلسل الجديد، ولن يعلن موعد بدء التصوير إلا بعد استكمال كتابة الحلقات الخمس الأولى.

