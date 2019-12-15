صور: زينة بالحجاب وتشارك النجوم في أول صلاة من مسجد هيثم أحمد زكي

افتتح المسجد الذي يحمل اسم الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، والذي تم تشييده على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بجهود وتبرعات أصدقائه، وأتيحت فيه الصلاة لأول مرة أمس، بعد الانتهاء من كافة تجهيزاته، وافتتح بحضور أصدقاء هيثم في المدرسة والفنان محمد محمود عبد العزيز الذي ساهم في تكلفة البناء.

وقد نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها على انستقرام، صور لها من مسجد النجم الراحل، معلقة عليه قائلة: أول صلاة جمعة في مسجد هيثم أحمد زكي ربنا يجعله في ميزان حسناته ويرحمه ويعفو عنه هو وأبويا وأمواتنا وأمواتكم جميعا يارب ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، أرجوكم الدعاء وقراءة الفاتحة، كما وضعت خريطة خاصة لتيسير وصول جمهورها إلى المسجد.

محمد محمود عبد العزيز افتتح المسجد مع أصدقاء هيثم زكي وأدى الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، صلاة الجمعة، في مسجد هيثم ونشر صورة مع أصدقائه وأصدقاء هيثم في نفس الوقت، من أمام المسجد بعد أدائهم الصلاة، وعلق عليها قائلًا: الحمد لله رب العالمين، افتتاح مسجد أخونا الغالي هيثم أحمد زكي الله يرحمك ويغفر لك ويرحمنا جميعا يا رب إن شاء الله، إلى أن نلتقي إن شاء الله، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولهيثم أحمد زكي ولكل من رحلوا عنا.

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