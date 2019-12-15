فجر السعيد تعاتب أحلام فهل خذلتها في رحلة مرضها؟

بعد عودتها إلى الكويت من رحلة علاجية طويلة إلى باريس، وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عتابا لـصديقتها الفنانة أحلام، لعدم مواكبة عودتها إلى أرض الوطن كما كانت قد وعدتها. رغم انها كانت قد سافرت معها لدى نقلها الى فرنسا على متن طائرة خاصة بعد أن ساءت حالتها الصحية بسبب خطأ طبي. وقالت فجر السعيد في تغريدة لها عبر "تويتر":"حبيبتي أم فاهد لا يمكن تتصورين أشكثر تضايقت لما ماجيتي باريس ولا رافقتيني في رحلة العودة كما وعدتيني.. قلتيلي آنا وديتچ باريس وآنا بردچ الكويت تمشين.. وللأسف هذا ما صار. وهم مالقيتچ بالمطار بس لقيت وردچ بالبيت. الورد ما يعوضني عنچ ولا عن شوفتچ". إقرئي أيضًا: Advertisements هل قالت صابرين :الحجاب ليس من الدين وأداة لقمع المرأة؟ ماذا قال احمد حلمي في افتتاح منتدى شباب العالم؟ وكانت احلام قد وعدت فجر بأنها ستحضر معها الى الكويت، لكن انشغالها بحفلاتها، وبالتحضير للحلقات الاخير لبرنامج ذا فويس حال دون مرافقتها لصديقتها.

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