شاهدوا اول صور واضحة لابن فهرية أفجان وبوراك اوزجيفيت

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للمرة الاولى منذ ولادته، نشرت الممثلة التركية فهرية افجان، صورة لابنها كاران، الذي ولد في شهر مارس الماضي.
وكانت فهرية وزوجها الممثل بوراك اوزجيفيت حريصين على إخفاء صورة ابنهما، إلى ان التقط مصورو الباباراتزي صورا للزوجين وابنهما من عطلتهما في بودروم، حيث كانا في إجازة خاصة في فيلا استأجراها لقضاء أول إجازة مع طفلهما، ويومها تعرضت فهرية للتنمر بسبب زيادة وزنها.
وكان الزوجان قد تلقيا عروضا وصلت إلى مئات ألوف الدولار من قبل شركات إعلانات ووكالات عالمية للحصول على الصورة الأولى للطفل، إلا أنهما رفضا كل العروض، كما سبق ورفضا عروض بيع صور زفافهما.
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