تأجيل حفل تامر حسني ورامي جمال لأسباب امنية

أعلن الفنان تامر حسني، عن تأجيل حفله الذي كان من المقرر إقامته بمشاركة الفنان رامي جمال لاسباب امنية.

الحفل كان من المقرر إقامته في منطقة المنارة، في التجمع الخامس، يوم الجمعة المقبل 20 ديسمبر، وقد اكد حسني تأجيله لأسباب وصفها بالأمنية، بعد نفاد تذاكر الحفل بالكامل.

ونشر تامر عبر حسابه على الفيس بوك صورة لبوستر الحفل بالتاريخ الجديد وعلق عليه قائلا: نظرا للتوجيهات الأمنية والإقبال الجماهيري الكبير الغير مسبق من قبل على هذا الحفل، ولتجهيز مكان الحفل على أعلى مستوى وتحديد الخطة الأمنية اللازمة لاستقبال أكبر عدد ممكن من الجماهير، تم تأجيل الحفل أسبوع واحد فقط ليكون يوم الجمعة الموافق (27 ديسمبر 2019) بدلاً من الجمعة (20 ديسمبر 2019).

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تابع قائلا: حرصا منّا على سلامتكم جميعا والاستمتاع بالحفل على أكمل وجه، مع العلم أنه سيتم الدخول بنفس التذاكر القديمة التي تم شرائها ولا تحتاج إلى استبدالها.

يذكر أن تامر وجه الدعوة لزميله رامي جمال لمشاركته الغناء دعما له في أزمته الصحية بعد إعلان إصابته بالبهاق، وإصدار جمال بيانا عاجلا أشار فيه إلى احتمال إعلان اعتزاله الفن بعد هروب الناس منه ورفض بعضهم مبادلته السلام خوفا من انتقال العدوى إليهم.