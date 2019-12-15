شاهد الصورة الأولى من مسرحية «علاء الدين» للنجم احمد عز

نشر المخرج والمنتج مجدي الهواري، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير «انستجرام»، أول صورة من مسرحية «علاء الدين»، والمقرر افتتاحها نهاية شهر ديسمبر الجاري.

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ويظهر في الصورة النجم أحمد عز، جالسًا على كرسي، وأمامه مجموعة من الراقصات، وبجانبه عفريت المصباح الذي يجسده الفنان محمد ثروت، حيث علق «الهواري»، قائلاً: «على ما تفرج لكم وحصري، من عرض علاء الدين».

جدير بالذكر أنه من المقرر افتتاح مسرحية «علاء الدين» ضمن فعاليات موسم الرياض خلال أيام، ويستمر العرض في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر.

وهي من بطولة أحمد عز ومحمد ثروت، وتارا عماد ومحمد جمعة، وإخراج مجدي الهواري.

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