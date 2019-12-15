ماذا قال احمد حلمي في افتتاح منتدى شباب العالم؟

أعرب الفنان أحمد حلمي عن سعادته البالغة بالمشاركة في منتدى شباب العالم، الذي يقام حالياً بمدينة شرم الشيخ، بحضور الكثيرين من القيادات المصرية والعربية والإفريقية والأوروبية أيضاً.

وحرص أحمد حلمي على مشاركة جمهوره ومحبيه، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمقطع الذي ظهر من خلاله في المنتدى، وعلّق عليه قائلاً: «اللي جمعنا مش اختلافنا، اللي جمعنا إنسانيتنا، مش مهم اسمك مش مهم لونك أو مين أو جيت منين».

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وتابع تعليقه قائلاً: «الإنسانية التي تجعلنا نتقبل الآخر مهما كان اختلافنا، حيث تجعلنا نستفيد من نعمة الاختلاف، والجميل أن كلنا مجتمعون تحت شعار واحد، فالذي جمعنا ليس اختلافنا ولكن إنسانيتنا»، وتفاعل الكثيرون من محبي أحمد حلمي مع منشوره، وأشادوا بإطلالته المميزة في المنتدى.

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يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي، كان فيلم «خيال مآتة» الذي شارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم لطفي لبيب، حسن حسني، خالد الصاوي، منة شلبي، ياسر الطوبجي، وإنتصار. وبالرغم من تحقيق الفيلم لإيرادات كبيرة؛ إلا أن الكثيرين انتقدوا العمل، وأكدوا أن أحمد حلمي كان اختياره هذه المرة لم يكن صائباً كعادته.

وخرج أحمد حلمي وأكد أن فيلمه المقبل سيكون مفاجأة للكثيرين، وسيقدم من خلاله وجبة سينمائية مميزة؛ تبهر محبيه وجمهوره، ويقوم حالياً بالفعل بقراءة عدد من النصوص السينمائية، ولم يستقر على أي منها حتى الآن.

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