حكايات مؤثرة وقصص ملهمة لنجوم ومشاهير في "الدنيا علمتني" على MBC1

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حكايات مؤثرة وقصص استثنائية لنجوم ومشاهير وشخصيات عامة حيناً ولأشخاص عاديين أحياناً، شكّلت مفصلاً أساسياً في مشوارهم فغيّرت وجه مسيرتهم في هذه الدنيا. وبعد مرور سنوات، يتحدثون عنها ويعرضونها كتجربة حياة ضمن برنامج "الدنيا علمتني" على MBC1. ويستقبل البرنامج في حلقاته مجموعة من الوجوه المعروفة على المستوى الفني، والثقافي والاجتماعي والإنساني، إضافة إلى شخصيات عامة مؤثرة في المجتمع السعودي عموماً والعربي خصوصاً، ومنهم يسرا، نجم الكرة السعودي العالمي سعيد العويران، الدكتور عبد الله رشاد، سفير الهيب هوب العربي قصي خضر، الممثل يعقوب الفرحان.
يتوقف البرنامج عند قصص نجاح وفشل، صراع ومواجهة تقدم بأسلوب يجمع بين سلاسة العرض مع الإضاءة على الجانب الإنساني والمؤثر للقصص المعروضة من قبل الضيف. وسيطل في كل حلقة ثلاثة ضيوف، يتناول كل منهم واحدة من القصص الملهمة، التي غيّرت مجرى حياته ويرويها في غضون 15 دقيقة من الوقت.
الجدير بالذكر أن ضيوف الحلقة الأولى هم الناشطة السعودية الدكتورة سعاد الشمري، الإعلامية والدكتورة نادية التميمي، إضافة إلى غازي عبد الله الشاب الذي نجح بأن يكوّن أكبر عائلة بعدما نشأ يتيماً.
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