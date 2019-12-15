هل فعلًا قالت صابرين إن الحجاب ليس من الدين وأداة لقمع المرأة؟

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من التصريحات على لسان الفنانة صابرين أكدت خلالها أن الحجاب أداة لقمع المرأة وأنه رمز سياسي وليس رمز ديني وأضافت التصريحات المنسوبة للفنانة الشهيرة أنها كانت في غفلة عندما ارتدت الحجاب لكنها فاقت مؤخرا منها.

وأكدت بعض المصادر المقربة من الفنانة الشهيرة أنها لم تدل بأي من التصريحات المنسوبة إليها وأنها ليست مسئولة عن هذا الكلام المتداول على عدد من المواقع الالكترونية.

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جدير بالذكر ان الفنانة صابرين قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل فكرة بمليون جنيه مع الفنان علي ربيع وصلاح عبدالله وولاء الشريف وسهر الصايغ وغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما المصرية ومن إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال وشريف يسري ومحمد فتحي عبدالمقصود وإبراهيم محسن، وحققت من خلال دورها ضجة كبيرة.

وكان أخر اعمالها السينمائية فيلم تراب الماس مع الفنان عزت العلايلي وأسر ياسين ومنة شلبي وأحمد كمال وإياد نصار ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وأشاد به عدد كبير من نقاد الأعمال الفنية ونجوم الفن أيضا وحقق إيرادات اقتربت من 40 مليون جنيه .