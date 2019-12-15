نصائح شاروخان: اجعل نجاحك كقميص ترتديه

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أخبر نجم بوليوود، شاروخان، توم بروك، مراسل بي بي سي، وهي يتحدث إليه عن إنجازاته وحياته المهنية الخاطئة وإرثه.

ولدى سؤاله عما يريد أن يكون إرثه للأجيال المقبلة، قال خان إنه يريد أن ينقل ثقافة “العمل الشاق الهائل مع الكثير من الفكاهة ودون أن يحاول أن يشعر أنك تعمل بجد”.

وأضاف في لقائه مع هيئة الإذاعة البريطانية “ارتدي نجاحك كقميص وليس مثل سهرة”.

من ناحية أخرى، التقى شاروخان عددًا من ضحايا الهجوم الحمضي في ندوة حول كيفية مساعدتهم في قبولهم اجتماعيًا دون تمييز، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

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وجاءت الندوة تزامنًا مع طرح نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون للإعلان الترويجي لفيلمها الجديد “تشاباك”، الذي يدور عن اعتداءات البلطجية على ضحايا بمواد حارقة.

وفي الندوة، أكد شاروخان على ضرورة إنشاء المزيد من المجتمعات الداعمة للضحايا وقبولهم اجتماعيًا دون مخاوف من التنمر.

ونشر شاروخان عبر حسابه على “تويتر” مقطع فيديو للتوعية بمعاناة هذه الفئة، معلقًا عليه: “إذا واصلنا المحاولة فسنتغلب على الهجوم الحمضي”.

وقطع الفنان صاحب الـ54 عامًا وعدًا لمؤسسة “مير” بالمشاركة في لقاءات دورية مع ضحايا الهجوم الحمضي لإلهامهم للسعي من أجل مستقبل أفضل.