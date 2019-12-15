تكريم السقا وعدد من النجوم في حفل الأفضل 2019.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل الأفضل 2019 من مجموعة وشوشة الإعلامية، بحضور الأستاذ علاء الكحكي، مالك مجموعة شبكة قنوات النهار، والأستاذ محمد إسماعيل، رئيس مجلس مجموعة وشوشة، والأستاذ أحمد الهواري، المشرف العام على المجموعة.

وخلال الحفل تم تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة فى جميع المجالات، وهم النجم محمد حماقي، والنجمة أنغام، والنجم أحمد السقا، والفنانة إسعاد يونس، والمنتج والمخرج نصر محروس، وأحمد فهمي، وهنا الزاهد، والشاعر أمير طعيمة، والكاتب عمرو محمود ياسين.

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كما تم تكريم هبة مجدي، وإيهاب فهمي، والمخرج محمد سامي، ومي عمر، وهنادي مهنى، وفريق واما، والموزع أحمد إبراهيم، والإعلامي أسامة منير، والإعلامي طارق علام، وإنجي علي، وأحمد يونس، وغيرهم.

ومن نجوم الرياضة تم تكريم النجم أحمد حسن، ومحمد الشناوي، وعلي معلول، ومحمود علاء، وطارق حامد، وحسين الشحات، وغيرهم، كما قام الأستاذ أحمد الهوارى بتكريم خاص للنجمه القديرة نجوى فواد على مشوارها في عالم الفن.