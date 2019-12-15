حبيبة ليام هيمسورث الجديدة تكشف عن تلقيها تهديداً بالقتل

متابعة بتجــــــــــرد: يعيش الممثل الأسترالي ​ليام هيمسورث​ حالياً علاقة حب جديدة مع الممثلة العالمية ​ماديسون بروان​، وذلك بعد فترة على إنفصاله عن زوجته المغنية العالمية مايلي سايريس.

وبدت هذه العلاقة بشكل واضح، من خلال الصور التي إلتقطت لهما في أكثر من مناسبة وبعدد من الصور ظهر ليام وهو يقبلها.

وفيما خص هذه العلاقة، تحدثت عنها بروان، قائلةً:”لا أرغب في مشاركة حياتي الخاصة وتفاصيلها، لأنني أقدس الخصوصية واحتفظ بأسراري لنفسي بعيدًا عن عيون الناس، كما أود الاحتفاظ بعلاقتي مع ليام لأطول وقت ممكن”.

وأضافت بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في مقابلة أجرتها بروان مع مجلة صنداي لايف: “يتابعني نصف مليون شخص على إنستجرام، ولا أحبذ نشر أي معلومات أو صور تخصني، على وسائل التواصل الاجتماعي، فكلما زادت شهرتي زادت مراقبتي، وزادت رغبة الجميع في التدخل في خصوصياتي والتطرق لتفاصيل حياتي الخاصة، ويمنحون أنفسهم الحق في اقتحام حياتي وكأنه حق مكتسب، علي الرضوخ والانصياع له”.

وكشفت عن بعض نوعية الرسائل التي تصلها بالقول:”لا أنكر أن معظم الأشخاص إيجابيين للغاية، لكن لا يمنع من وجود أشخاص مزعجين، يتصرفون بشكل غير لائق، فقد تلقيت في السابق رسالة غريبة فيها تهديد صريح بالقتل”.