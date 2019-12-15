زوجة بطل “علاقات معقدة” تنتقم منه وتنشر صوراً فاضحة له.. وهو يرد

متابعة بتجـــــــــــرد: في قضية تشعل الشارع التركي، تقدم الممثل التركي بيرك أوكتاي ببلاغ ضد زوجته ميرفي شاربتشي أوغلو، بسبب مشاركتها صوراً فاضحة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد في الدعوى أن زوجته أرادت إيذائه عن قصد وبأنها رفعت ضدها دعوى طلاق، إلا أنها أدلت بأقوالها لمكتب المدعي العام رافضة هذا الاتهام، وأوضحت أن “حسابها الذي تم نشر الصور عليه قد تم اختراقه”.

من جانبه، صرّح المدعي العام بأن حساب ميرفي التي كانت تسعى للتخلص من الجريمة على تطبيق “انستغرام” متصل بنفس عنوان (بروتوكل الإنترنت)، وتم إثبات أنه تابع لشخص واحد، مما يعني كذبها.

وقرر إرسال ملف النجم التركي المشهور في الوطن العربي بمسلسل “علاقات معقدة” وزوجته إلى مكتب الصلح قبل بدء المحاكمة العلنية. وفي حال عدم الصلح أو تنازل الطرفين عن القضية، فسوف تتم محاكمة ميرفي بالسجن من عامين إلى 6 أعوام، بتهمة إفشاء صور وأصوات حياة الممثل الخاصة.