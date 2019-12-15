ريكي مارتن ينشر أول صورة لابنته.. يربي أربعة أطفال مع زوجه السوري

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر النجم العالمي ريكي مارتن، أول صورة لابنته “لوتشيا” التي تبناها منذ أشهر قليلة هو وزوجه جوان يوسف السوري الأصل. وعلق الفنان والأب لأربعة أطفال بالتبني على الصورة كاتباً : “صاحبة أحلامي”. يذكر أنه لدى مارتن ويوسف ثلاثة أطفال آخرين هم التوأم ماتيو وفلنتينو (11 عامًا) وطفل حديث الولادة هو رين تبنياه في أكتوبرالماضي.

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