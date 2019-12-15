أردوغان في زيارة مفاجئة لمطعم الشيف بوراك

متابعة بتجـــــــــرد: زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطعم الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير في مطعمه، ونشر الأخير فيديو للزيارة. وقام الشيف بوراك بلفتة مميزة للرئيس التركي، وكتب اسم “الرئيس” على خبزة عملاقة. كما يظهر في الفيديو قيام أردوغان بمصافحة الشيف التركي وعلّق بوراك كاتباً:”زيارة مفاجئة ليلاً لنا من الرئيس رجب طيب أردوغان”.

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