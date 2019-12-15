متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الملكة رانيا العبدالله عبر صفحتها على تطبيق انستغرام، صورة للعائلة المالكة بصحبة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والأمير حسين ولي العهد والأمير هاشم والأميرتين إيمان وسلمى. واختار أفراد العائلة الهاشمية أن يرتدوا جميعهم اللون الأبيض احتفالاً باقتراب السنة الجديدة. وعلّقت الملكة رانيا على الصورة كاتبةً:” سنة خير علينا جميعا، كل المحبة من عائلتنا لكم”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة مميزة للعائلة الملكية الأردنية بمناسبة اقتراب السنة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.