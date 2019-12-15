الملكة اليزابيث تبحث عن محترف لهذه المهمّة.. وبراتبٍ مغرٍ

متابعة بتجـــــــــرد: يبحث قصر باكنغهام عن موظف مناسب يتحمل مسؤولية إدارة حسابات الملكة إليزابيث الثانية على مواقع التواصل الاجتماعي، “للحفاظ على وجود الملكة في نظر الجمهور وعلى المسرح العالمي.”

فقد نشر القصر الوظيفة الشاغرة على LinkedIn تحت حساب Royal Household ،دعوا فيها المرشحين المهتمين لتقديم الطلبات للحصول على مركز “رئيس القسم الرقمي” قبل الـ24 من الشهر الحالي.

وسيحصل الموظف المحظوظ على راتب يصل إلى 60 ألف دولار بحسب الخبرة، بالإضافة إلى وجبة غداء مجانية يومياً.