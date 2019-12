أكثر الفيديوهات مشاهدة خلال "عقد".. إد شيران يحتل مرتبتين

شارف العقد الثاني من الألفية الثالثة على الانتهاء، ليكون فرصة يسترجع بها البعض محطات ميزت ذاك العقد، وباتت جزءًا حاضرا على الدوام في الذاكرة الجمعية لشباب تلك الفترة.

وامتاز هذا العقد بأغانٍ وأعمال فنية تكررت ملايين المرات على مسامع الناس، خصوصا تلك المنشورة على منصة يوتيوب؛ إذ نشرت الـBBC تقريرا يرتب مقاطع الفيديو كليب العشر الأكثر مشاهدةً خلال العقد الثاني من الألفية الحالية:

1- Despacito

جاءت أغنية البورتوريكي لويس فونسي نجم الريجيتادي دادي يانكي ”Despacito“ في المرتبة الأولى كأكثر المقاطع مشاهدة بـ6.5 مليار مشاهدة.

ودخلت الأغنية التاريخ في 2018 بعد أن باتت الفيديو الأول الذي يُشاهد لـ5 مليارات مرة، وحصل بسببها الفنانون على لقب جينيس للأرقام القياسية.





2- Shape of You

في المرتبة الثانية جاءت أغنية "Shape of You" للمغني والملحن وكاتب الأغاني البريطاني إد شيران؛ إذ حصل الفيديو كليب على 4.5 مليار مشاهدة، وكان الأغنية قد أطلقت عام 2017 وحققت نجاحا سريعا وانتشارا واسعا منذ ذلك الحين.





3- See You Again

واحتلت أغنية "See You Again" المرتبة الثالثة، بـ4.3 مليار مشاهدة؛ إذ كانت الأغنية تكريماً للنجم بول ووكر والذي توفي بحادث سيارة قُبيل إطلاق فيلم "Furious 7" عام 2015.

غناها كل من ويز خليفة وتشارلي بوث ونُشرت في 2017 لتصبح في ذلك العام الأغنية الأكثر مشاهدة.





4- Uptown Funk

في المرتبة الرابعة أغنية Uptown Funk لكل من مارك رونسون وبرونو مارس بـ3.7 مليار مشاهدة؛ إذ بقيت لـ14 أسبوعا على الـ"بيلبورد" بعد إطلاقها عام 2015، لتكون أطول مدة خلال هذا العقد.

5- Gangnam Style

من منا لا يتذكر أغنية "Gangnam Style" والتي أصبحت ظاهرة عالمية عام 2014؛ إذ وصلت عدد المشاهدات 3.4 مليار، وتجاوز ذلك الرقم متوسط المشاهدات التي يمكن للمنصة معالجتها في ذلك الوقت.





6- Sorry

كليب أغنية جستين بيبر "Sorry" تمكن من حجز مكان ضمن قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة خلال هذا العقد، فعام 2015 حققت الأغنية نجاحا كبيرًا ووصلت مشاهداتها اليوم 3.2 مليار مشاهدة.





7- Sugar

أحدث فيديو كليب أغنية "Sugar" لفرقة Maroon 5 بكل ما به من طاقة إيجابية ضجة كبيرة بعد بثه عام 2015؛ إذ نالت فكرته إعجاب الملايين حول العالم، وشوهد لأكثر من 3 مليارات مرة.





8- Roar

في المرتبة الثامنة حلَّ فيديو أغنية "Roar" للمغنية كاتي بيري، وانتشر بشكل واسع بعد استخدامه في الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون، أول امرأة ترشح من قبل حزب سياسي كبير لمنصب رئيس الولايات المتحدة.





9- Counting Stars

تودع أغنية "Counting Stars" لفرقة OneRepublic هذا العقد بـ2.8 مليار مشاهدة على YouTube، ليحل بالمرتبة التاسعة.





10- Thinking Out Loud

تمكنت "إد شيران" من احتلال مركزين على قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة خلال العقد الثاني للألفية؛ إذ حازت "Thinking Out Loud" على المركز العاشر بـ2.8 مليار مشاهدة، بفارق 1.8 مليار مشاهدة عن أغنيته "Shape of You".