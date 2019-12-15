أديل تعيش قصة حب جديدة.. بدأتْ بالمصعد مع هذا الشخص!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعيش النجمة العالمية أديل قصة حب جديدة مع منتج الهيب هوب الأمريكي الشهير جوناثان هاي، ومن المعتقد أنهما التقيا بشكل عشوائي هذا العام في استوديوهات Quad Recording Studios في نيويورك، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وكانت أديل البالغة من العمر 31 عامًا تعمل على موسيقى جديدة في الأستوديو بعد انفصالها عن زوجها سايمون كونيكي، بينما كان جوناثان يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الأول لموسيقى الجاز Follow the Leader مع مايك سميث وبيني ريد.

وفي مقابلة عبر الإنترنت، تحدث جوناثان هاي عن حب حياته قائلًا إنها :"فتاة من لندن بلهجة بريطانية ثقيلة"، مضيفًا: "لقد قابلت حب حياتي بشكل غير متوقع عندما خرجت من المصعد في استوديوهات Quad، لقد كانت علاقة مباشرة وجذابة معها".

وتابع جوناثان: "كنت أعلق لها على كل كلمة وجذبتي إليها بكل حركة، لقد كنت مغازلًا لها بلا هوادة منذ ذلك الحين"، مشيرًا إلى أنهما وقّعا أيضًا تعاونًا فنيًا سيجمعهما قريبًا.

وعندما أشار المعجبون إلى كون تلك الفتاة هي النجمة البريطانية أديل، طلبوا منه التعليق بصراحة، فرد قائلًا: "شكرًا على التواصل.. لا يمكنني التعليق حقًا في الوقت الحالي".

وكان المنتج جوناثان عمل أيضًا مع ريهانا في أول ظهور لها ولديه ابنة تبلغ من العمر 17 عامًا وهي أيضًا مغنية.

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وفي وقت سابق، قال جوناثان: "أريد الانتقال إلى لندن والعمل مع أديل، هذا ما تفكر به رأسي وقلبي أيضًا".

يُذكر أنه في أكتوبر الماضي، ترددت شائعات عن ارتباط أديل بمغنّي الغرايم المعروف سكيبتا، 37 عامًا، وشوهد الثنائي سويًا في أوقات عديدة، كما عبر كلّ منهما عن الحبّ والتقدير، عبر حساباتهما الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعيّ، لدرجة جعلت الأصدقاء والمقرّبين، يأملون في تتويج هذه العلاقة بالزواج يومًا ما.

طلب الطلاق من سيمون

وكانت تقدمت المغنية الشهيرة، أديل بطلب الطلاق رسميًا من زوجها رجل الأعمال، سيمون كونيكي، بعد إعلان انفصالهما أبريل الماضي.

وطلبت أديل توقيع الأوراق الرسمية أمام محكمة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، حيث تعيش مع زوجها منذ إعلان زواجهما عام 2016 وولادة طفلها "أنجيلو" عام 2012.