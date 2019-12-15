شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ترافولتا وأوليفيا نيوتن يستعيدان ذكرى "Grease" بعد 41 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليلة واحدة فقط، استعاد النجم العالمى جون ترافولتا، و المغنية الأسترالية الشهيرة أوليفيا نيوتن جون، أجواء العام 1978 مرة أخرى، حيث اجتمعا فى فيلم "Grease" قبل 41 عامًا، وقد استعاد النجمين هذه الذكرى بارتداء ملابس فيلمهما "Grease"، قبل يومين، فى ويست بالم بيتش، فى فلوريدا.

استعاد ترافولتا وأوليفيا نيوتن، ذكرى شخصياتهما الشهيرة دانى وساندى فى فيلم "Grease"، مساء الجمعة، فى حفل بـ"ويست بالم بيتش"، فى فلوريدا، حيث حضرا إلى المدينة لحضور عرض غنائى للفيلم وجلسة أسئلة وأجوبة فى مدرج كورال سكاى، وذلك حسب ما نشرته "CNN"، اليوم الأحد.



جون ترافولتا وأوليفيا نيوتن جون بملابس فيلم Grease

هذه هى المرة الأولى التى يرتدى فيها الاثنان ملابسهما منذ أن انتهى تصوير الفيلم لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا، وبعد يوم من الحفل، نشر جون ترافولتا، صور ومقاطع فيديو لحضورهما الحفل بملابس الفيلم الذى عرض فى العام 1978، حيث تظهر "نيوتن جون" فى ملابس الفتاة الطيبة، وهى ترتدى التنورة الصفراء وسترة كارديجان مطابقة، مع الزر الأبيض لأعلى، وفى هذه الأثناء، كان ترافولتا يرتدى سترة جلدية كلاسيكية.

وفى هذا الحفل، اشترى ملياردير مجهول، سترة جلدية للمغنية الأسترالية أوليفيا نيوتن جون، التى ارتدتها فى الفيلم الشهير Grease للنجم الأمريكى جون ترافولتا، وذلك مقابل 243 ألف دولار، لكنه أعادها لأوليفيا مرة أخرى، كما باعت الممثلة الأسترالية مجموعتها الكاملة "الفتاة الشريرة"، المكونة من اللباس الداخلى الأسود الضيق والسترة، مقابل 405.700 دولار فى مزاد فى نوفمبر، مع عائدات تذهب إلى مركز نيوتن جون لعلاج السرطان فى أستراليا.



جون ترافولتا وأوليفيا نيوتن جون يستعيدان ذكريات فيلم Grease

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وكانت أوليفيا نيوتن جون، وضعت السترة وبنطالها الضيق الذى غنت بهما مع جون ترافولتا فى عام 1978 للبيع فى الشهر الماضى، بمزاد لجمع التبرعات لصالح جمعية خيرية للمساعدة فى علاج السرطان، وفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتعد السترة واحدة من بين 500 قطعة تبيعها لصالح مركز أوليفيا نيوتن-جون، للسرطان فى ملبورن، وتم بيعها بأكثر من ضعف سعرها المقرر، وجلبت السترة أكثر من ضعف السعر المتوقع، وقدم المشترى المجهول السترة للمغنية خلال اجتماع معها فى كاليفورنيا فى نهاية الأسبوع، وأخبرها: "يجب ألا تكون السترة فى خزانته للحصول على حقوق المفاخرة"، قائلًا إنه كان من المعجبين الأولين لنيوتن جون، وتمنى لها الشفاء السريع فى معركتها الأخيرة مع سرطان الثدى.

فيما، قالت النجمة - فى وقت سابق من هذا الشهر - إنه تم تشخيصها بالمرض للمرة الثالثة، إذ إن أوليفيا البالغة من العمر 71 عامًا أصيبت بالسرطان فى 1992، وكانت النجمة تضع المعطف فى مركز أوليفيا نيوتن-جون، لعلاج السرطان والأبحاث فى ملبورن، والذى شاركت فى تأسيسه بعد نوبة الإصابة الأولى بالسرطان فى عام 1992، قائلة للعارض: "هذا أكثر شىء سخاء بالنسبة لي، أنا ممتنة للغاية".