شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى عن حسن عفيفى:"ساندتنى كثيراً و ستظل دائما ذكراك عطرة فى قلوبنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان هانى رمزى، الفنان و مصمم الاستعراضات حسن عفيفى، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الاحد، بعد صراع مع المرض.

‏وكتب رمزى، عبر حسابه على تويتر، قائلا:"رحم الله الفنان الكبير حسن عفيفى أحد أكبر وأعظم مصممى الأستعراضات فى العالم العربى وداعاً للقلب الطيب وداعاً يا جارى العزيز ياعشره العمر يامن وقفت معى وساندتنى كثيراً ستظل دائما ذكراك عطره فى قلوبنا".

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و حسن عفيفى بدأ حياته راقصًا مع فرقة رضا ومحمود رضا وقام بعدة أدوار فى فيلم غرام فى الكرنك وإجازة نصف السنة، وبعد ذلك فى فيلم فتاة الاستعراض، ثم بعد اعتزال الرقص قام بالعمل كمصمم رقصات، وأعد تصميم رقصات فوازير نيللى وسمير غانم مع المخرج فهمى عبدالحميد، وصمم أيضا الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحى.