شكرا لقرائتكم خبر عن كاترين زيتا جونز ترقص هندى.. وتعلق: لا أتخيل حياتى بدون رقص.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت النجمة العالمية كاترين زيتا جونز بأداة رقصة هندية مع مجموعة راقصات، خلال زيارتها الحالية للهند مع زوجها النجم مايكل دوجلاس. ونشرت كاترين، مقطع فيديو لرقصها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "بالطبع.. لا أتخيل حياتى بدون رقص". Advertisements ويزور الثنائى الشهير كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس الهند حاليا في رحلة سياحية، بصحبة أبنائهما. ولدى كاثرين ابن يبلغ 17 عاما وابنة تبلغ 14 عاما من زوجها الممثل الوسيم مايكل دوجلاس صاحب الـ 72 عاما، وعلى ما يبدو أنهما نجحا فى حل خلافاتهما الزوجية بعد انفصالهما الوجيز عام 2013 عقب إصابته بسرطان فى لسانه.

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