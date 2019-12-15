شكرا لقرائتكم خبر عن «من شابه أباه».. ابنة بول ووكر تنشأ مدرسة للمحرومين وتكرس حياتها لخدمتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ميدو ووكر، ابنه النجم العالمي الراحل بول ووكر، عن حملتها الجديدة الخيرية التي تهدف من خلالها لجمع تبرعات لبناء مدرسة للمحرومين من التعليم.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فأن ابنه بول ووكر البالغة من العمر 21 عاماً، شاركت متابعيها حملتها الخيرية الجديدة عبر حسابها بانستجرام، والتى تعاونت فيها مع مؤسسة Pencils of Promise، ونشرت صورة للأطفال التى تهدف لرعايتهم وهم يبتسمون.



أبنه الراحل بول ووكر

ووفقا للجريدة البريطانية فأن الفتاة صاحبة الـ 21 عاماً، نجحت فى جمع 11 ألف دولار خلال ساعات من تدشينها للحملة، من إجمالى 500 ألف دولار لبناء المدرسة الجديدة، وقالت أبنه ووكر: "هذه هى فترة العطاء، اتمنى توفير أكبر مساحة ممكنه لهؤلاء الأطفال ليتعلموا، الجميع يستحق التعليم الجيد"، مضيفة: "ستحمل المدرسة اسم والدى الراحل ليكون تكريس لمشواره".

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وأعلنت المؤسسة التي تدير الحملة الخيرية أن نسبة 100% من التبرعات تذهب للمدرسة ولرعاية الأطفال وليس إلى المنظمة، ونجحت المؤسسة سابقاً في بناء 518 مدرسة فى جميع أنحاء العالم داخل غانا وجواتيمالا ولاوى، ونجحت فى خدمة أكثر من 108 ألف طفل.

وتشتهر ميدو بالإعمال الخيرية منذ رحيل والدها، وركزت فى إنشاء مؤسسة خيرية تحمل اسم والدها "بول ووكر"، لتمويل التعليم الخاص بعلوم البحار، وتعد من أشهر المهتمين بالحملات البيئية.

وانتشرت الفترة الماضية بعض التقارير التي تفيد باحتمالية ظهور بول ووكر بـ "فلاش باك"، في الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة Fast & Furious 9، المقرر ان يعرض في مايو عام 2020 بدور العرض العالمي.