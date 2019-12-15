شكرا لقرائتكم خبر عن "frozen 2" يتصدر مبيعات شباك التذاكر فى روسيا بـ23 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيلم الرسوم المتحركة الأمريكي "Frozen 2 من إنتاج شركة "والت ديزني"، مبيعات شباك التذاكر الروسي، منذ البدء بعرضه للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن جمع أكثر 1.47 مليار روبل "23.07 مليون دولار". Advertisements وقد تم عرض الفيلم، الذي تدور أحداثه في روسيا، 28 نوفمبر، وفي يوم عرضه الأول، حصل الفيلم على أكثر من 80 مليون روبل (1.25 مليون دولار)، وفي نهاية عطلة الأسبوع جلب 795 مليون روبل (12.5 مليون دولار"، وفقا لموقع "سبوتنيك". وجمع فيلم "فروزن 2"، خلال 10 أيام من عرضه أكثر من 1.47 مليار روبل "23.07 مليون دولار". وفي الجزء الثاني من الفيلم، انطلقت الشخصيات الرئيسية "إلسا" و"آنا" و"كريستوف" و"أولين سفين" ورجل الثلج "أولاف"، في رحلة جديدة لمساعدة إلسا على اكتشاف سر مملكتهم "أريندل"، وفهم سبب ولادتها وامتلاكها قوة السحر.

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