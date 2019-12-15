شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسرحية الملك لير يحتفلون بعيد ميلاد مجدى كامل على المسرح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أسرة مسرحية "الملك لير" بعيد ميلاد الفنان مجدى كامل، بعد انتهاء العرض على المسرح. ونشر مجدى كامل، فيديو من الاحتفال، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "شكرا لأسرة الملك لير النجم الكبير يحيى الفخرانى وصديقى العزيز مجدى الهوارى والنجوم نضال الشافعى ورانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وهبه مجدى واحمد عزمى وأيمن الشيوى ومحمد فهيم وناصر سيف وريهام عبد الغفور وأسرة الإخراج بقياده المايسترو المخرج تامر كرم.. وأسرة كايرو شو بالاحتفال بعيد ميلادى.. ربنا يديم المحبة".

مسرحية "الملك لير" بطولة كل من يحيى الفخرانى، أحمد فؤاد سليم، ومحمد فراج، ونضال الشافعى، ومجدى كامل، وأحمد عزمى، والنجمات ريهام عبد الغفور، ورانيا فريد شوقى، وهبة مجدى، ويقوم تامر كرم بإخراج العمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسرة مسرحية الملك لير يحتفلون بعيد ميلاد مجدى كامل على المسرح.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.