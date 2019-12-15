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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول صورة من عرض مسرحية "علاء الدين" لـ أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أول صورة من عرض مسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز وتارة عماد للمخرج مجدى الهوارى فى أول تجربة يخوضها أحمد عز لأول مرة بالوقوف على خشبة المسرح ومقابلة جمهوره في عرض مسرحي، وظهر في الصورة أحمد عز وهو يجلس على كرسي وبجواره الفنان محمد ثروت الذي يقدم دور الجني، في لوحة استعرضية.
مسرحية "علاء الدين" تعرض من 23 إلى 26 ديسمبر في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض، من بطولة أحمد عز وتارة عماد ومحمد ثروت وسامي مغاوري وهشام إسماعيل ومحمد جمعة وإسلام إبراهيم ومن إخراج مجدي الهواري.
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