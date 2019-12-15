نقل الكاتب يوسف زيدان للعناية المركزة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، عن تعرض الكاتب والروائي يوسف زيدان، لأزمة صحية شديدة دخل على أثرها للعناية المركزة.

ياسمين الخطيب، قالت في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “العزيز الغالي، أستاذي وصديقي ومرشدي الروحي، الدكتور يوسف زيدان تعرض لأزمة صحية إضطرته إلى البقاء بوحدة العناية المركزة”.

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وأضافت: “أرجو مُحبيه أن يغمروه بطاقاتهم الطيبة، على هيئة دعوات بشفاء عاجل.. سلامة قلبك يا يوسف”.

يذكر أن يوسف زيدان، هو أستاذ جامعي كاتب وفيلسوف، ومتخصص في التراث العربي المخطوط وعلومه، له عدة مؤلفات وأبحاث علمية في الفكر الإسلامي والتصوف وتاريخ الطب العربي، وله إسهام أدبي في أعمال روائية منشورة، وله مقالات دورية وغير دورية في عدد من الصحف العربية، عمل مديراً لمركز المخطوطات بالإسكندرية في مكتبة الإسكندرية.

ولد يوسف زيدان يوم 30 يونيو 1958 في مدينة سوهاج، مركز ساقلتة بقرية العوامية نجع الساقية بصعيد مصر وانتقل إلى الإسكندرية مع جده وهو طفل صغير ودرس في مدارسها، والتحق بقسم الفلسفة في كلية الآداب في جامعة الإسكندرية.