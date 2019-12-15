بريانكا شوبرا: لم أكن أبدًا ولن أكون مؤيدًة للحرب

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أكدت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا أنها ليست مؤيدة للحرب، في موقف اتهمت فيها امرأة باكستانية الممثلة بدعم الحرب النووية بين الهند وباكستان.

تعرض بريانكا لانتقادات شديدة من الشعب الباكستاني على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تغريدة في أعقاب غارة الهند الجوية في فبراير في منطقة بالاكوت في باكستان، كتبت “تحيا الهند # IndianArmedForces”.

في وقت لاحق، في حدث في الولايات المتحدة، اتهمت صحفية باكستانية تدعى عائشة مالك، “ملكة جمال العالم”وممثلة”هوليوود” السابقة بأنها “منافقة” و”تشجيع الحرب النووية ضد باكستان”.

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في مقابلة مع “ديلي بيست”، سُئلت بريانكا عن الحادث، فقالت إنه “مؤسف” لأنها حافظت دائمًا على موقفها المناهض للحرب.

”شيئين. أشعر أن هذه ليست لحظة مناسبة للحديث عنها. ثانيًا، كان ما حدث مؤسفًا، وثالثًا، لم أكن أبدًا، لم أكن أبدًا، ولن أكون أبدًا مؤيدًة للحرب وهذا ما جاء في تصريحاتي نفسها.

وقالت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا: “عملي طوال هذه السنوات هو شهادة على ذلك، وأنا لا أشعر أنني بحاجة إلى الاستمرار في تجديده”.

حاولت باكستان أيضًا عزل بريانكا كسفير للنوايا الحسنة للأمم المتحدة مع وزيرة حقوق الإنسان شيرين مازاري، حيث أرسلت رسالة إلى اليونيسف واتهمت فيها الممثلة بدعم “انتهاكات حكومة مودي للاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن بشأن كشمير”.