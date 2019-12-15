كارينا كابور تكشف عن خطط عيد ميلاد ابنها تيمور الثالث

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تعتزم الممثلة كارينا كابور وزوجها سيف على خان، اللذان احتفلا بعيد ميلاد ابنهما تيمور على خان في جنوب إفريقيا، إقامة حفل صغير للأطفال في مومباي بمناسبة عيد ميلاده الثالث.

رغم انشغال كارينا كابور بالترويج لفيلمها الجديد “جود نيوز”، تحدثت مؤخرا عن خطط الأسرة حول الاحتفال بعيد ميلاد ابنها تيمور على خان الثالث.

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خلال حديثها في حدث، نقلت عنها صحيفة التايمز أوف إنديا قولها، “خطط عيد ميلاد تيمور، سنكون هنا (في مومباي). سأقوم بالترويج للفيلم، وسنقضي الوقت مع العائلة، سيكون لديه من 8-10 من أصدقائه. وأضافت “لقد طلب بالتأكيد كعكتين وليس واحدًة. إنه كابور (تضحك).

كما تكلمت كارينا عن ابنها في قمة القيادة في هندوستان تايمز التي عقدت مؤخرًا، كانت كارينا قد وصفته بأنه “شجاع” تكشف عن كيف رافقها في تصوير طويل يدوم 20 يومًا في شانديغار لفيلمها القادم، “لال سينج تشادا”.

وقالت أيضا كيف أن فيلمها Veere Di Wedding، على الرغم من أنه واجه مشاكل في البداية، لكنه أحرز تقدمًا كبيرا في شباك التذاكر. لقد قالت،