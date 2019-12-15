علياء بهات الأكثر جاذبية في آسيا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

توجت الفنانة الهندية علياء بهات Alia Bhatt على لقب المرأة الآسيوية الأكثر جاذبية لهذا العام للمرة الثانية لعام 2019، وكذلك النجمة ديبيكا بادوكون الأكثر جاذبية في العقد في استطلاع جديد في المملكة المتحدة. وفقًا لمجلة إيسترن آي الأسبوعية.

احتلت هينا خان المرتبة الثالثة في قائمة 2019 بينما احتلت ماهيرا خان لقبها كأكثر امرأة باكستانية جاذبية على هذا الكوكب للعام الخامس على التوالي.

تم التصويت لنجمة بوليوود علياء بهات على أنها الأنثى الآسيوية الأكثر جاذبية للعام 2019 ، حيث تم تتويج زميلتها الممثلة ديبيكا بادوكون الأكثر جاذبية على مدار العقد في استطلاع على الإنترنت نُشر في لندن يوم الأربعاء.

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تتصدر القائمة السنوية ، التي تصدرها مجلة Eastern Eye الأسبوعية ومقرها المملكة المتحدة ، عامًا رائعًا بالنسبة لعلياء بهات، التي شملت جوائز التمثيل بالإضافة إلى بطولة فيلم “جولي بوي” لعام 2020 في الهند.

وقالت الممثلة البالغة من العمر 26 عامًا: “سننمو ، وسوف تتغير مظاهرنا ، لكن القلب الطيب سيبقيك دائمًا جميلًا وهذا هو ما يجب أن نركز عليه”.

تعتمد قائمة Sexiest Asian Female على الأصوات عبر الإنترنت والتغطية الإعلامية والتأثير والحرارة المتولدة عبر منصات الوسائط الاجتماعية المختلفة.

وقال أسد نذير ، محرر الترفيه في “الصحيفة” ومؤسس القائمة: “لا يوجد أحد يستحق من النجمة علياء بهات التي لا يمكن إيقافها ولن يمنعها أي شيء من السيطرة على العقد القادم من السينما الهندية التجارية بصفتها ملكة بوليوود.