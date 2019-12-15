كارينا كابور تخضع لجلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تعد النجمة الهندية وبيجوم بوليوود كارينا كابور خان واحدة من أقوى الممثلات عندما يتعلق الأمر بالتأثير على العالم بأسلوبها المذهل.

في يوم الجمعة 13 ديسمبر، كانت الممثلة ترتدي ساريًا رائعًا مكتوبًا عليه “Bebo” نال إعجاب متابعيها حرفيًا، من الواضح أنها كانت واحدة من أفضل الممثلات في بوليوود، واطلالتها السابقة هي دليل كاف على ذلك.

تؤكد الصحافة الفنية هناك، أن كارينا كابور خان هي من تحدد اتجاهات الموضة. في الواقع، هي التي تحدد عندما يتعلق الأمر بالأناقة والاتجاهات.

Advertisements

لذا، مع انشغال الممثلة بالترويج لفيلمها القادم، Good News، لا يسعنا إلا أن نلاحظ كيف في كل مرة تظهر فيها، فإنها تضمن أن تكون كل العيون مُسلطّة عليها.

من المطارات إلى الفعاليات الترويجية والمشي على السجاد الأحمر، كانت دائما ما تلفت الانتباه إليها بشدة، من خلال بساطة أسلوبها وجسدها الممشوق بفضل التمارين الرياضية، ومجموعات الأزياء العصرية.

هذه المرة، أثبتت أنها لا تختلف عن سابقاتها، لأنها قدمت بيانًا مذهلًا في اللباس التقليدي العصري، من تصميم بيتر دو. ظهرت الممثلة وهي تضع الساري على أكتاف قوية مبطنة كانت مصحوبة بشقوق جانبية ممتدة من الخلف.

وقبل ذلك، شوهدت في بنطلون بني غامق مع لمسة من تصميم المصمم بيتر دو. صممها لكابور مرة أخرى، فقد عرضت بنطلون بنمط مميز التفاصيل في الخلف حول الخصر.