راج بابار يحيي ذكرى زوجته سميتا باتيل

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شارك الممثل والسياسي الهندي راج بابار، ذكرى وفاة زوجته الراحلة الفنانة سميتا باتيل على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الجمعة 13 ديسمبر.

توفيت الفنانة عن عمر يناهز 31 عامًا، مما ترك الجميع يشعرون بالصدمة. في الذكرى الثالثة والثلاثين لوفاتها، نشر زوجها الممثل راج بابار تغريدة احيا بها ذكراها.

كتب، “منذ عقود مضت، ذهبت بعيدا بصمت. كل عام يذكرني هذا اليوم بأنك ستفتقد أكثر مع مرور كل عام. “توفيت سميتا في 13 ديسمبر 1986 بسبب مضاعفات ولادة ابنها الوحيد، براتيك بابار Prateik Babbar وهو أيضا ممثل.

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في وقت سابق، في عيد ميلاد الممثلة الراحلة يوم 17 أكتوبر، كان براتيك قد نشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram صورة رائعة لسميتا. كتب، “عيد ميلاد سعيد لـ سيدتي الرائعة”.

جزء من اللجنة الرباعية الفائقة للحركة السينمائية المتوازية للأفلام الهندية، بما فيهم شابانا عزمي وأوم بوري ونصير الدين شاه، ظهرت سميتا لأول مرة مع فيلمها في عام 1974 في فيلم هندي يسمى مير ساث شال.

تابعت بعد ذلك، تقديم عدد من الأفلام والعروض الرائعة في أفلام مثل مانثان (1976)، بوميكا (1977)، جامان (1978)، آكروش (1980).