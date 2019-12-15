منح ديبيكا بادوكون جائزة كريستال من المنتدى الاقتصادي العالمي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تم اختيار الممثلة ديبيكا بادوكون، وشخصية الإعلام الشعبية الصينية جين شينغ وفنانين آخرين لجائزة كريستال من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF). تحتفل الجائزة بإنجازات الفنانين والشخصيات الثقافية التي تلهم قيادتها التغيير الشامل والمستدام.

الفنان ثيستر غيتس ومقره شيكاغو والفنانة الأسترالية لينيت والورث هما المستلمان الآخران اللذان تم اختيارهما للجائزة. وقال الاتحاد في بيان صدر يوم الجمعة إن بادوكون ستحصل على الجائزة لقيادتها في رفع مستوى الوعي بالصحة العقلية.

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”هؤلاء القادة الثقافيين العظماء هم من بناة الجسور. إنهم يربطوننا ببعضنا البعض، ويساعدوننا في التفكير في الحالة الإنسانية، وهم يقدمون رؤى للعالم يمكن أن تخترق قيود التفكير القصير الأجل أو الخطي، ” حسبما قالت هيلدا شواب، رئيسة ومؤسس مشارك في منتدى الفنون العالمي، الذي يستضيف الجوائز.

وذكر البيان أن بادوكون ممثلة مشهورة دوليا وأيقونة للأزياء وسفيرة للصحة العقلية بالهند.”لقد تم تشخيص بادوكون بالاكتئاب السريري في عام 2014 وطلبت مساعدة مهنية للمساعدة في شفائها.

وفي يونيو 2015، أسست مؤسسة The Live Love Laugh Foundation لمنح الأمل لكل شخص يعاني من التوتر والقلق والاكتئاب”.