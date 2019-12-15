ندى بسيوني: خيانة زوجي لي أسعدتني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة المصرية ندى بسيوني جمهورها بتصريح حول خيانة أحد أزواجها لها.

الفنانة المصرية قالت إنها تعرضت للخيانة مرة واحدة، مؤكدة أنها عندما اكتشفت تعرضها للخيانة شعرت بسعادة غامرة، قائلة: “اللي بيخوني بيبسطني جدا”.

ندى أوضحت، خلال استضافتها في برنامج “تحيا الستات” تقديم راغدة شلهوب على قناة “النهار”، أنه عندما تتعرض المرأة للخيانة تعرف أن هذا الشخص لا يستحقها لذا تتركه وهي تشعر بالراحة.

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الفنانة المصرية أكدت أن الخيانة لا تقتصر فقط على إقامة علاقة بين الرجل والمرأة، لكنها قد تحدث بأشكال أخرى، وكذلك بين الأصدقاء.

ورفضت ندى الحديث عن زيجتها الأولى من الفنان سنا شافع، لافتة إلى أنه والد ابنتها، وكان أستاذها في المعهد، ووجهت نصيحة للفتيات المقبلات على الزواج بالاستماع إلى نصيحة أسرتهن، لأن كلامهم عادة يكون صحيح.

يذكر أن الفنانة ندى بسيوني قد تزوجت مرتين، الأولى من المخرج المسرحي والممثل سناء شافع، وأنجبت منه ابنتها “مايا” وذلك قبل انفصالهما، أما المرة الثانية فكانت من المخرج السينمائي شريف يحيى ولم تنجب منه أبناء لأن الزيجة لم تستمر طويلاً بسبب وفاته.