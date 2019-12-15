- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية زينة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، بفيديو لها من داخل مسجد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي أقيمت فيه اليوم أول صلاة جمعة.
زينة، ظهرت خلال الفيديو بالحجاب، واستعرضت فيه مصلى السيدات الموجود بالمسجد، وعلقت عليه قائلة: “أول صلاة جمعة في مسجد هيثم أحمد زكي ربنا يجعله في ميزان حسناته ويرحمه ويعفوا عنه هو وأبويا وأمواتنا وامواتكم جميعا يا رب ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه أرجوكم الدعاء وقراءة الفاتحة”.
الفنانة المصرية تعرضت للانتقادات بسبب نشرها في الفيديو لسيدات خلال أدائهن للصلاة وعدم مراعاة خصوصية الصلاة وعدم إظهارهن في الفيديو.
وكانت الفنانة ناهد السباعي، قد كشفت في منشور سابق لها أن أصدقاء هيثم أحمد زكي، هم من قاموا بإنشاء المسجد باسمه كصدقة جارية على روحه موجهة لهم الشكر قائلة: “صحاب هيثم أحلى صحاب فى الدنيا، أي حد يتمني يبقي عنده صحاب زيهم”.
يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، كان قد رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر، عن عمر يناهز الـ 37 عامًا بعد تعرضة لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعثر عليه ميتًا في حمام منزله بعد أن قامت خطيبته بإبلاغ الشرطة لاقتحام المنزل بسبب عدم رده على اتصالاتها المتكررة.
وتم دفن الفنان الراحل إلى جوار قبر والده الفنان أحمد زكي، على طريق الواحات وشارك في تشييع جثمانه عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فيديو لها داخل مسجد هيثم زكي.. زينة تتعرض للانتقادات.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.