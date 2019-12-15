بعد فيديو لها داخل مسجد هيثم زكي.. زينة تتعرض للانتقادات.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية زينة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، بفيديو لها من داخل مسجد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي أقيمت فيه اليوم أول صلاة جمعة.

زينة، ظهرت خلال الفيديو بالحجاب، واستعرضت فيه مصلى السيدات الموجود بالمسجد، وعلقت عليه قائلة: “أول صلاة جمعة في مسجد هيثم أحمد زكي ربنا يجعله في ميزان حسناته ويرحمه ويعفوا عنه هو وأبويا وأمواتنا وامواتكم جميعا يا رب ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه أرجوكم الدعاء وقراءة الفاتحة”.

الفنانة المصرية تعرضت للانتقادات بسبب نشرها في الفيديو لسيدات خلال أدائهن للصلاة وعدم مراعاة خصوصية الصلاة وعدم إظهارهن في الفيديو.

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وكانت الفنانة ناهد السباعي، قد كشفت في منشور سابق لها أن أصدقاء هيثم أحمد زكي، هم من قاموا بإنشاء المسجد باسمه كصدقة جارية على روحه موجهة لهم الشكر قائلة: “صحاب هيثم أحلى صحاب فى الدنيا، أي حد يتمني يبقي عنده صحاب زيهم”.

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، كان قد رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر، عن عمر يناهز الـ 37 عامًا بعد تعرضة لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعثر عليه ميتًا في حمام منزله بعد أن قامت خطيبته بإبلاغ الشرطة لاقتحام المنزل بسبب عدم رده على اتصالاتها المتكررة.

وتم دفن الفنان الراحل إلى جوار قبر والده الفنان أحمد زكي، على طريق الواحات وشارك في تشييع جثمانه عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.