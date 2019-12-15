شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مصمم رقصات فرقة رضا الفنان حسن عفيفي والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 رحل الفنان حسن عفيفي عن عالمنا منذ قليل اليوم الأحد، وذلك بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفسية، حسب مدير الإنتاج أمين العسال. Advertisements وحسن عفيفي هو مصمم استعراضات شهير وأحد أعضاء فرقة رضا الأساسيين، وزوج الفنانة هناء الشوربجي. بدأ حياته راقصا في فرقة رضا، وشارك في عدد من الأفلام منها "غرام في الكرنك وإجازة نصف السنة وفتاة الاستعراض" وبعد اعتزاله الرقص أصبح مصمما لاستعراضات فوازير نيللي وسمير غانم

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