وفاة "ملك الاستعراضات" المصري حسن عفيفي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهمن التمثيلية في مصر، وفاة مصمم الاستعراضات حسن عفيفي، على أن يتم تشييع الجنازة عصر الأحد، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

وكتب الفنان محمد صبحي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" ناعيا الراحل "فقدت اليوم صديقي ورفيق رحلتي الفنية مصمم الاستعراضات وأيقونة فرقة رضا حسن عفيفي".



وتخرج حسن عفيفي، الملقب بـ"ملك الاستعراضات"، في كلية العلوم عام ١٩٦٢، وكان مهتما بالنشاط الفني بالجامعة، واحترف الرقص في فرقة رضا للفنون الشعبية وقام بتصميم الرقصات والاستعراضات على مدار ٣٠ عاما.

وشارك عفيفي في 82 عملا فنيا تنوعت بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والفوازير وكان من أشهرها فيلما "غرام في الكرنك" و"إجازة نص السنة"، كما تألق في تصميم فوازير رمضان على شاشة التلفزيون المصري لسنوات عديدة.

