صديقة ليام هيمسورث تتلقى تهديدًا صريحًا بالقتل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ارتبط الممثل الأسترالي ليام هيمسورث بالممثلة ماديسون بروان عقب انفصاله عن المغنية الشهيرة مايلي سايريس بفترة وجيزة، وشوهد الحبيبان معًا في مواقف حميمية عديدة، تنم عن وجود علاقة عاطفية بينهما.

التقطت عدسات مصوري "البابارتزي" عدة صور للنجم ليام هيمسورث مع النجمة ماديسون براون، أثناء تجولهما بأحد الشوارع في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعدد من الصور ظهر ليام وهو يقبلها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صرحت براون 22 عامًا، بأنها تلقت رسالة تهديد بالقتل، ولم تكشف تفاصيلها في مقابلة لها مع مجلة صنداي لايف.

قالت براون: "لا أرغب في مشاركة حياتي الخاصة وتفاصيلها، لأنني أقدس الخصوصية واحتفظ بأسراري لنفسي بعيدًا عن عيون الناس، كما أود الاحتفاظ بعلاقتي مع ليام لأطول وقت ممكن".

وأضافت: "يتابعني نصف مليون شخص على إنستغرام، ولا أحبذ نشر أي معلومات أو صور تخصني، على وسائل التواصل الاجتماعي، فكلما زادت شهرتي زادت مراقبتي، وزادت رغبة الجميع في التدخل في خصوصياتي والتطرق لتفاصيل حياتي الخاصة، ويمنحون أنفسهم الحق في اقتحام حياتي وكأنه حق مكتسب، علي الرضوخ والانصياع له".

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ردت براون على سؤال نوعية الرسائل التي تصلها بقولها: "لا أنكر أن معظم الأشخاص إيجابيين للغاية، لكن لا يمنع من وجود أشخاص مزعجين، يتصرفون بشكل غير لائق، فقد تلقيت في السابق رسالة غريبة فيها تهديد صريح بالقتل".

تأتي تصريحات ماديسون عن الخصوصية، بعد رصدها وهي تقبل ليام هيمسورث في أكتوبر الماضي، أي بعد شهرين فقط من انفصال الأخير عن مايلي سايريس، وكانا يسيران في شوارع نيويورك، ويبدو أن علاقتهما تسير بخطى بطيئة لكنها جادة وقوية.

يُشارُ إلى أنّ ماديسون براون هي ممثلة صاعدة أثبتت نجاحها منذ أول ظهور لها مع نجمة الأوسكار نيكول كيدمان، في "أرض الغريب" وهو فيلم دراما تم إنتاجه في أستراليا وصدر في سنة 2015.

كما تألقت في دور البطولة في البرنامج الدرامي التليفزيوني الشهير The Kettering Incident، في بلدها أستراليا عام 2016، والذي ينتمي لبرامج الإثارة، وتم بثه للمرة الأولى على قناة Showcase.