ذا فويس: هل تفعلها أحلام للمرة الثانية.. وراغب علامة: "كان غيرك أشطر"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت الحلقة النصف نهائية وما قبل الأخيرة في برنامج المواهب ذا فويس، والتي عرضت يوم أمس خروج 4 متسابقين، وتأهل 4 آخرين للحلقة النهائية من أجل المنافسة على اللقب.

في حلقة الأمس لم يكن الضغط في اختيار المتسابق على لجنة التحكيم، والتي عبرت عن سعادتها بجعل القرار في يد المشاهدين حسب نسبة التصويت، البداية كانت مع فريق اللبناني راغب علامة ليقع اختيار الجمهور على المتسابق التونسي مهدي عياشي، ليتأهل إلى الحلقة النهائية.

انتقلت المنافسة إلى فريق الفنانة أحلام والتي لم تنس تقبيل بطن المتسابقة رباب المنتفخة بسبب الحمل، إلا أن الجمهور اختار المتسابقة المصرية إيمان، والتي لفتت الأنظار بشكل كبير؛ إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليق على صوتها بعدما قدمت أغنية العندليب الراحل "موعود"، فيما أكد الكثيرون أنها الأفضل وتستحق اللقب في الموسم الخامس، وفي حال تمكنت إيمان من المحافظة على أدائها العالي وإقناع الجمهور بالتصويت لها، سيكون حامل اللقب من فريق الفنانة الإماراتية أحلام للمرة الثانية على التوالي، بعدما تمكنت العراقية دموع تحسين من حصد اللقب في الموسم الماضي.

فيما استطاع المغربي فهد مفتخر من فريق الفنان المصري محمد حماقي، إقناع الجمهور بالتصويت له والانتقال إلى الحلقة الأخيرة من البرنامج.

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النهاية كانت في فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، وجاء التصويت لصالح المتسابق المغربي رضوان الأسمر، والذي توقع له عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة للنقاد الوصول إلى النهائيات، فيما رأى البعض أنه قد يكون منافسًا قويًا على اللقب.

وبهذا فالمنافسة في النهائيات تنحصر بين 4 متسابقين وهم مهدي من تونس، إيمان من مصر، فهد من المغرب، ورضوان من المغرب أيضًا، وسيتم إعلان الفائز باللقب في حلقة الأسبوع المقبل بناءً على تصويت الجمهور، ويتوقع أن تشهد الحلقة منافسة قوية بين المتسابقين.

وعلى صعيدٍ مختلف، فجّر السوبر ستار راغب علامة مُفاجأة خلال كواليس البرنامج، كاشفًا أنه سيقدم أغنية جديدة في الحلقة النهائية المقبلة ستحمل اسم "كان غيرك أشطر"، وتنتمي الأغنية إلى اللهجة الخليجية، وأثار علامة حماسة جمهوره بهذه المفاجأة.