مريان خوري تكشف كواليس فيلمها "احكيلي"

القاهرة - لايف ستايل
كشفت المخرجة ماريان خوي، أن فيلم "أحكي لي"، على هيئة حوار بينها وبين ابنتها، عن سيدات عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين، مضيفة أن الفيلم استغرق منها أكثر من 9 سنوات ويقع تحت فئة الأفلام التسجيلية.
وتحدثت ماريان خوري، عن عشقها للكاميرا منذ فترة طويلة، وأنها كانت تحرص على تصوير كل شيء، مشيرة إلى أن المشاهد التي ظهر فيها خالها المخرج الراحل يوسف شاهين، كانت تصوره وهو يتحدث عن والدتها منذ 16 عامًا، حيث كانت تنوى تصوير فيديوهات عن والدتها، ولكنها استعانت بهذه المشاهد في فيلمها عن سيدات عائلة المخرج الراحل.
وأوضحت أن خالها المخرج الراحل، أهداها بعض شرائط الكاسيت الذي سجلها مع والدته، وهو يتحدث معها عن الإسكندرية، استعدادًا لإخراجه فيلم "اسكندرية ليه".
وأشارت "خوري"، إلى أن بعض أفراد عائلتها، كانوا ضد فكرة الفيلم، وضد نشر فيلم عن سيدات عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين.
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