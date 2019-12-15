زينة مكّي تثير الجدل..وهذا جديدها!









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: انتشر فيديو للممثلة زينة مكّي عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال تواجدها في تلفزيون الـ MTV، حيث أثارت الجدل بين محبيها الذين تساءلوا عن سبب تواجدها وما إذا كانت زينة تحضر لمسلسل جديد وخاصة أنها صرحت في الفيديو أنها تعمل على مشروع خاص بالأعياد المجيدة.

وفي التفاصيل، أكدت زينة أنها في صدد التحضير لعدة مشاريع جديدة مع بداية العام 2020، وستفاجئ محبيها بمشروع خاص لعيد الميلاد المجيد عبر شاشة الـ MTV وستكشف عن تفاصيله قريباً.



من جهة أخرى وبالتوازي مع ذلك، ستنتهي زينة قريباً من تصوير الجزء الثاني لمسلسل "ما فيّ" الذي سبق ولعبت فيه دور "يمنى" الفتاة المدمنة على المخدرات حيث تألقت زينة في تأدية الدور الى حد تعلق المشاهدين بالشخصية.

وعن دورها في الجزء الثاني، تقول زينة أن "يمنى" ستخضع للكثير من التحولات في شخصيتها وستشكل مفاجأة لدى المشاهدين.

يذكر أن زينة التي تتمتع بشخصية هادئة وجذابة قد ظهرت مؤخرا على غلاف مجلة "زهرة الخليخ" بلوك غير اعتيادي أثار إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي ومحبيها من داخل الوسط الفني.

ختاماً، سيكون هناك اطلالة تلفزيونية لزينة يوم 18 ديسمبر ضمن برنامج صدى الملاعب على شاشة أم بي سي 1.

